Mezzo chilo di marijuana in casa mentre è ai domiciliari: arrestato

Il 43enne è stato scoperto durante un controllo dei Carabinieri

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: un pregiudicato di 43 anni è stato arrestato dal Nucleo radiomobile dei carabinieri perché trovato in possesso di più di mezzo chilo di marijuana, nel quartiere Librino. L’uomo era già agli arresti domiciliari per spaccio di droga.

Spaccio di droga a Catania: il controllo

La notte di sabato 12 novembre una pattuglia del Nucleo ha accertato la presenza in casa del pregiudicato, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in viale Grimaldi per spaccio di droga.

Il controllo dei militari, tuttavia, non si è limitato a verificare il rispetto degli obblighi imposti dal provvedimento cautelare, tra cui quello che il 43enne si dovesse effettivamente trovare a casa, ma è andato ben oltre.

La “stranezza” del barattolo di plastica

I carabinieri infatti hanno notato una vetrinetta, ben collocata nel soggiorno, al cui interno erano collezionate diverse bomboniere. Tra queste, si apprende da un comunicato del Comando provinciale dei carabinieri, si intravedeva anche un barattolo in plastica che chiaramente stonava con l’oggettistica circostante.

I militari hanno quindi deciso di approfondire quella stranezza, ispezionando il contenuto della vetrinetta e del barattolo. All’interno sono state trovate una trentina di bustine di cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di poco meno di 150 grammi.

La perquisizione e il resto della droga

A quel punto i militari dell’Arma hanno ritenuto essenziale estendere la perquisizione a tutto l’appartamento, scovando in un mobiletto sul balcone 2 buste di plastica piene di marijuana, già suddivisa in 40 dosi pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 450 grammi.

Nello stesso mobiletto i carabinieri hanno poi trovato anche un bilancino di precisione, una pinzatrice, diverse bustine in plastica e un telefono cellulare con due sim card, in sostanza tutti gli “attrezzi da lavoro” occorrenti per l’attività di spaccio.

Sia la droga, in totale 600 grammi di marijuana, che tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, mentre il 43 enne è stato arrestato e ricondotto agli arresti domiciliari, in attesa dell’aggravamento della misura.

