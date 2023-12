Getta via la droga ma viene smascherato dal fiuto di un cane: denunciato

Il 22enne ha buttato la marijuana in un cestino

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: la Polizia di Stato ha denunciato a Catania un giovane di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel quartiere San Cristoforo, nel corso di un controllo a un chiosco in via Plebiscito, alla vista degli agenti ha gettato nel cestino dei rifiuti un involucro di carta poi rivelatosi contenente un grammo di marijuana.

A individuare la presenza della sostanza stupefacente è stato un cane antidroga. Il giovane è stato anche trovato in possesso di 295 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Nello stesso locale altri avventori sono stati segnalati amministrativamente quali assuntori perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

