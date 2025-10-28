 Spaccio ed evasione, Niko Pandetta ha lasciato il carcere
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Spaccio ed evasione, Niko Pandetta ha lasciato il carcere

Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Cagliari
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
di
1 min di lettura

CATANIA – Il cantante neomelodico Niko Pandetta, catanese, nipote del boss Turi Cappello, è stato scarcerato. Ha già lasciato il carcere di Cagliari. Per lui però è stato disposto il trasferimento in una comunità in Calabria, dove continuerà a scontare la condanna.

I giudici, in sintesi, lo avevano condannato a 4 anni 5 mesi di reclusione per spaccio di droga e evasione. La decisione del trasferimento è stata adottata dal magistrato di sorveglianza sardo. Un video sui social mostra la sua uscita dal carcere. Pandetta, 32 anni, era stato arrestato il 19 ottobre del 2024 dalla polizia a Milano.

L’arresto nel 2024 a Milano

Niko Pandetta è stato arrestato il 19 ottobre del 2024 a Milano, su ordinanza emessa dal Tribunale di Catania. Otto giorni prima, infatti, la Cassazione aveva respinto il ricorso del cantante. La condanna era passata in giudicato. Niko Pandetta è tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Palermo su un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli.

Il concerto alla Plaia

Un video di Pandetta era stato mostrato nella notte tra l’1 e il 2 maggio dal trapper Baby Gang durante il concerto One Day alla Plaia di Catania. La vicenda aveva fatto scalpore e fatto scattare una perquisizione nel carcere di Rossano. Gli agenti della polizia penitenziaria avevano trovato un telefonino nella cella dove era detenuto il nipote del boss Turi Cappello.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI