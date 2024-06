Spaccio in piazza Sant’Anna: bloccato pusher grazie all’app Youpol

L'app della polizia che consente ai cittadini di segnalare reati

PALERMO – La Polizia ha indagato H.M. straniero di 24 anni, accusato di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato scoperto grazie a una segnalazione giunta in questura tramite l’applicazione “YOUPOL” in cui si segnalava una possibile attività di spaccio in piazza S. Anna.

Gli agenti sono andati a controllare e l’hanno trovato a parlare con altre persone che hanno cercato di allontanarsi rapidamente. Il 24enne è stato bloccato e nel portafogli gli sono state trovate dosi di hashish e marijuana.

YouPol, (l’app della Polizia di Stato, scaricabile gratuitamente direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store), consente ad ogni cittadino di segnalare fenomeni di spaccio, bullismo ed episodi di violenza domestica.