Catania, spaccio di cocaina a San Cristoforo: un arresto

È stato tradotto a Piazza Lanza dopo aver spontaneamente consegnato 59 grammi di cocaina: la vendita poteva fruttare circa 4 mila euro

1' DI LETTURA

Catania. Lo hanno intercettato in via Mulini e Vento, nel cuore del quartiere di San Cristoforo, nell’ambito di un servizio di controllo antidroga. E vedendo i Lupi del nucleo investigativo provinciale di Catania, sarebbe subito apparso nervoso, inducendoli a controllarli ulteriormente. Per questo un ventinovenne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a controlli e arrestato, con l’accusa di spaccio: aveva a casa 59 grammi di cocaina. È stato tradotto al carcere di Piazza Lanza.

Secondo quanto è emerso, i militari della “Squadra Lupi” lo hanno tenuto sotto osservazione e poi lo hanno bloccato, perquisendo poi casa sua e lui stesso, su invito dei Carabinieri, forse sperando in un’eventuale attenuante, ha prelevato dall’armadio della camera da letto un borsone con all’interno una pietra di cocaina dal peso di 59 grammi, sufficienti per la suddivisione in 223 dosi, per un valore al dettaglio di circa 4.000 euro, nonchè un bilancino di precisione recante tracce della stessa sostanza stupefacente. Consegnata poi anche una macchina per il confezionamento sottovuoto, segno evidente della preparazione di grossi quantitativi di droga.