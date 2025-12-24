Automobilista spara ad un gruppo di ciclisti mentre li sorpassa: “Odia le bici”

Il sospettato è un 25enne. Avrebbe utilizzato una pistola a salve

I carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese hanno identificato il presunto autore degli spari avvenuti domenica 21 dicembre a Peri, nel Veronese, contro un gruppo di ciclisti del team S.C. Padovani. L’episodio si è verificato lungo la strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il sospettato è un 25enne residente in zona. Mentre si trovava alla guida della propria auto, avrebbe esploso due colpi in direzione dei ciclisti durante una manovra di sorpasso.

Venticinquenne spara a ciclisti, i motivi del gesto

Il gesto, stando a quanto riferito dai militari dell’Arma, sarebbe scaturito da contrasti legati a manovre ritenute scorrette ma anche ad una “marcata avversione verso tale categoria di sportivi”.

Le indagini hanno subito un’accelerazione grazie all’attività dei carabinieri di Peri, che hanno incrociato le segnalazioni raccolte sul territorio con l’analisi dei sistemi di lettura automatica delle targhe.

Decisivo si è rivelato l’esame di alcuni dettagli del veicolo coinvolto, un’automobile di grossa cilindrata di produzione tedesca. In particolare, un faro anteriore non funzionante ha consentito di ridurre sensibilmente il numero dei mezzi compatibili con quello descritto dai testimoni.

Utilizzata una pistola a salve nascosta in auto

Nel corso degli accertamenti è stata inoltre rinvenuta e posta sotto sequestro l’arma utilizzata. Si tratta di una pistola a salve che il giovane teneva all’interno dell’auto, nascosta sotto il pianale del bagagliaio.

L’arma era priva del tappo rosso previsto dalla normativa, elemento che ha rafforzato i sospetti degli inquirenti circa una detenzione non regolare e un utilizzo non riconducibile a finalità ludiche.

Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Verona. Le ipotesi di reato contestate sono minaccia aggravata, porto di armi od oggetti atti a offendere ed esplosioni pericolose.

