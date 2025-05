Sparatoria a Philadelphia: almeno due morti e otto feriti

Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto

Una sparatoria avvenuta nella tarda di ieri, lunedì 26 maggio, nel Fairmount Park di Philadelphia, negli Stati Uniti, ha provocato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, tra cui almeno due minorenni.

La sparatoria, secondo quanto riferito dalla polizia, è seguita a un raduno di auto che si stava svolgendo nella zona.

I media locali spiegano che Fairmount Park era stato particolarmente affollato per tutta la giornata, con le famiglie riunite per i tradizionali barbecue del Memorial Day.

Non sono state rese note le età delle vittime e al momento non è chiaro se siano stati effettuati arresti in relazione alla sparatoria.

