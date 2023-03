Sparatoria a Vittoria: l’arma trovata era stata rubata

La vittima è stata colpita alla zona lombare ed è ricoverata con la prognosi riservata

1' DI LETTURA

VITTORIA (RG) – La polizia continua le ricerche dell’uomo che ieri sera, intorno alle 19, ha ferito con un colpo di pistola un uomo originario del Marocco nel piazzale antistante Villa Azzurra, una struttura comunale in contrada Boscopiano a Vittoria, in provincia di Ragusa, concessa in comodato d’uso gratuito ad alcune famiglie prive di alloggio.

Lì abitavano sia l’uomo rimasto ferito che il suo presunto aggressore. L’uomo, dopo aver ferito il marocchino, è fuggito facendo perdere le sue tracce. La Polizia lo ha identificato e lo sta cercando. Gli investigatori hanno trovato a terra la pistola usata per sparare: l’arma era stata rubata nell’agosto scorso. La vittima è stata colpita alla zona lombare ed è ricoverata con la prognosi riservata.