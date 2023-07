Sparatoria ad Auckland, due vittime: morto l’aggressore

Un 24enne sarebbe entrato sparando all'impazzata in un edificio in ristrutturazione

AUCKLAND – Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta di mattina presto (circa le 9 di sera in Italia) in un centro commerciale di Auckland, in Nuova Zelanda. La notizia è stata diffusa dalla polizia neozelandese su Twitter. Il premier Chris Hipkins ha indetto una conferenza stampa escludendo rischi per la sicurezza nazionale.

Secondo una prima ricostruzione un 24enne armato è entrato in un cantiere, uccidendo due persone e ferendone sei, 3 delle quali in modo grave. L’aggressore è stato poi trovato morto, forse si è tolto la vita dopo aver sparato.

Secondo alcuni testimoni il 24enne sarebbe entrato intorno alle 7 ora locale all’interno del cantiere edile in un edificio in ristrutturazione di un centro commerciale. Dopo aver raggiunto i piani superiori dell’edificio, l’uomo si è rinchiuso nell’ascensore, ha sparato alcuni colpi e poi è stato trovato morto.