Sparatoria di Librino, rimandato a luglio l’avvio del processo d’appello

La decisione sul procedimento che riguarda i Cursoti milanesi

CATANIA – Tutto rimandato a luglio per il processo d’appello sulla sparatoria di Librino. Nell’udienza di giovedì 6 giugno la presidente della prima sezione della Corte d’assise d’appello del tribunale di Catania ha confermato che si asterrà dal presiedere la parte del procedimento che riguarda i Cursoti milanesi. Si ripartirà con un nuovo collegio.

Il processo

Come già annunciato nell’udienza del maggio scorso, la presidente Elisabetta Messina ha comunicato la propria intenzione e quella della giudice a latere di astenersi dal partecipare all’appello per la sparatoria dell’agosto 2020. Messina infatti è stata parte del collegio che ha giudicato Salvatore Chisari, condannato un mese fa per lo stesso episodio.

Messina ha confermato che la sua richiesta di astensione è stata accettata dal presidente del tribunale di Catania. Dunque per giudicare i Cursoti milanesi si formerà un altro collegio che sarà presieduto da Giuliana Fichera, con consigliere a latere Floriana Gallucci. Tutto rimandato al prossimo luglio, dunque.

La sparatoria

Il processo d’appello riguarda le responsabilità di Carmelo Distefano, Roberto Campisi e altri esponenti del clan dei Cursoti milanesi che presero parte al conflitto a fuoco dell’agosto 2020 in viale Grimaldi, in cui morirono due persone. Nel luglio scorso il processo arrivò alla sentenza di primo grado.

La sparatoria di Librino fu un momento di alta tensione tra i Cursoti milanesi e i Cappello, storicamente divisi per questioni legate alle piazze di spaccio, ma che in quei giorni erano collisione anche per ostilità personali tra alcuni membri dei clan. In seguito a un pestaggio, 14 moto dei Cappello raggiunsero una roccaforte dei Cursoti e iniziò uno scontro a fuoco per strada nel tardo pomeriggio.