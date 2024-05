Messina, spari in pieno centro e un ferito: due arresti per tentato omicidio

I colpi di pistola in una via alle spalle del Duomo

MESSINA – Un uomo è stato ferito nel centro di Messina da alcuni colpi di pistola sparati alle spalle di piazza Duomo. Sulla sparatoria, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 maggio in uno dei locali della movida messinese, ha indagato la Squadra Mobile del capoluogo, che ha identificato e arrestato i presunti responsabili.

Il ferito e le indagini

La notte della sparatoria il personale della Questura è intervenuto al Policlinico Universitario, dove era arrivato un ragazzo di circa 20 anni con gli abiti intrisi di sangue, accompagnato a braccia da un coetaneo. La ferita era dovuta a dei colpi di pistola, e dalle primissime informazioni acquisite dagli agenti, gli spari erano avvenuti in via Loggia dei Mercanti, alle spalle del Duomo.

Sul posto della sparatoria sono arrivati dunque gli agenti della Sezione Omicidi della Squadra Mobile, che hanno acquisito i video delle telecamere interne ed esterne dei locali in via Loggia dei Mercanti. Gli investigatori hanno ricostruito l’aggressione e individuato i presunti autori del tentato omicidio, uno dei quali gravato da precedenti penali e di polizia per vari reati.

Gli arresti

Dopo avere informato l’autorità giudiziaria il personale della Squadra Mobile ha quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto i presunti responsabili, uno dei quali un minorenne, per i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco aggravati, in concorso.

Il Gip del Tribunale di Messina ha applicato la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di uno degli indagati; mentre il Gip del Tribunale dei Minorenni ha disposto la custodia cautelare in carcere.