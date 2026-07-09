Raggiunto fa un proiettile mentre si trovava sulla strada statale 113

Un venditore ambulante di street food è stato ferito a colpi di pistola nel pomeriggio a Partinico, in provincia di Palermo. L’uomo, raggiunto da un proiettile a un piede, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Civico di Partinico. Sull’episodio indagano i carabinieri.

L’agguato è avvenuto mentre l’ambulante si trovava, come di consueto, nella sua postazione lungo la strada statale 113.

Gli spari dalla vettura in corsa

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile si sarebbe avvicinata al punto vendita ambulante e una delle persone a bordo avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco in direzione del commerciante.

Uno dei proiettili ha raggiunto l’uomo a un piede, mentre gli altri non lo hanno colpito. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sparatoria a Partinico, le indagini

La vittima è Sergio Scotto Di Cesare, 51 anni, ambulante molto conosciuto in zona. Da tempo gestisce una rivendita di panini e specialità dello street food siciliano all’incrocio tra la statale 113 e la statale 186, un punto di ritrovo frequentato da numerosi clienti.

I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire al responsabile della sparatoria. Sul luogo dell’agguato è intervenuta anche la Scientifica, che ha eseguito i rilievi utili all’inchiesta.

Acquisite le immagini delle telecamere

Gli investigatori stanno analizzando anche le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che avrebbero ripreso le fasi della sparatoria e potrebbero fornire elementi utili per identificare l’autore del ferimento.