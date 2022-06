Spari a Librino, uomo ferito da un proiettile a una gamba

L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Marco.

CATANIA – Un uomo è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola sparato a Librino, questa mattina. Il fatto è avvenuto in viale Biagio Pecorino, alla periferia Sud di Catania. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Marco di Librino: secondo quanto risulta a LiveSicilia, le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Al vaglio degli inquirenti sembra ci sia la posizione di un uomo. Indaga la polizia. La notizia è stata diffusa da MeridioNews.