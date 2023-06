Agguato di stampo mafioso ieri sera a Librino: un ferito

L’episodio nel cuore di Librino, indagano i carabinieri: la vittima è ricoverata all’ospedale San Marco, non sono note le sue condizioni

CATANIA. Un aggressore si è avvicinato armato e ha fatto fuoco, forse con l’aiuto di un complice, a Librino ieri sera poco prima di mezzanotte. La vittima dell’agguato, un episodio di stampo mafioso, è un ventenne che si trovava nel centrale Viale Bummacaro. Adesso è ricoverato all’ospedale San Marco. Non sono note l’identità del ferito, le sue condizioni né se sia o meno in pericolo di morte.

Secondo quanto trapelato sarebbe stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. Sull’episodio procedono i carabinieri, che sin dall’immediatezza hanno raccolto le testimonianze e chestanno indagando per risalire ai responsabili del ferimento. Secondo quanto trapelato, i militari erano già in zona per i loro servizi di controllo del territorio.