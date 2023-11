Spazi gioco, a Palermo aperte le iscrizioni per i bambini fino a 3 anni

Aperti cinque giorni alla settimana di pomeriggio

1' DI LETTURA

PALERMO – Il comune di Palermo aumenta la sua offerta di servizi educativi rivolti ai più piccoli. Sono aperte le iscrizioni in sette spazi gioco gestiti da enti privati che hanno firmato una convenzione con l’Amministrazione locale per l’anno scolastico 2023/24. Gli spazi gioco, rivolti alle bambine e ai bambini in età compresa fra i 18 e i 36 mesi, saranno aperti cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) prevalentemente in orario pomeridiano, per 4 o 5 ore in totale per ogni bambino.

Per la frequenza al servizio è prevista una tariffa fissa di € 30,00 mensili (nel prezzo è inclusa una merenda al giorno). Le domande di iscrizione devono essere compilate esclusivamente online entro il 31/12/2023 tramite il portale scuola del comune di Palermo

“Le nuove convenzioni con i sette spazi gioco garantiranno maggiori servizi rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Questo avviso conferma la volontà dell’amministrazione di favorire la cooperazione tra pubblico e privato per integrare la qualità e la quantità dei servizi educativi offerti alla città”. Lo dichiara Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo.