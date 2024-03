Spedizione punitiva al Caffè Europa: volano calci, pugni e insulti

La ricostruzione dei fatti

CATANIA – È accaduto tutto poco prima delle ore 20 di questa sera (domenica). In quella che è una ricostruzione dei fatti ancora tutta da accertare, quello che è certo è che un drappello di almeno quattro giovani sarebbe giunto al Caffè Europa del Corso Italia alla ricerca di una persona che era in compagnia di amici.

Da quel momento è scattato un parapiglia con botte da orbi e insulti: in tanti avrebbero assistito alla scena. Sono andarti distrutti anche tavoli e sedie della veranda che si trova all’esterno del locale.

Al termine della rissa, fuggi fuggi generale con i protagonisti che hanno fatto perdere tutti le proprie tracce. Ad indagare sull’accaduto, in queste ore, sono gli agenti della Questura.