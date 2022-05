Speranza: “Liberi grazie al vaccino, ci ha salvato”

“Ai no vax rispondiamo con il lavoro“

1' DI LETTURA

“Dovunque ci sono persone che non hanno condiviso la campagna di vaccinazione. Dico anche anche a loro che la libertà che abbiamo conquistato è grazie ai vaccini”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Messina per appoggiare il candidato del centrosinistra Franco De Domenico. Al suo arrivo è stato contestato da una ventina di persone. “Siamo liberi grazie alla scienza e alla possibilità di avere una stagione nuova come quella in cui siamo – ha aggiunto il ministro Speranza -i vaccini hanno salvato la vita a centinaia di migliaia di persone. Il bello della democrazia è che c’è chi non è d’accordo, ma questa è la verità”.

“Noi rispondiamo ai ‘no vax’ con il lavoro, con la certezza del lavoro che abbiamo fatto che qualifica il nostro Paese. E con una proposta che parte dalla difesa della Sanità pubblica che è la cosa più importante che abbiamo e che dobbiamo difendere con il coltello tra i denti e non dobbiamo avere paura”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Messina per appoggiare il candidato a sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico. “Chi contesta è libero di farlo – ha aggiunto il ministro – ma noi dobbiamo difendere a testa alta le nostre idee, senza alcuna paura. Continuerò ad andare in giro e spiegare la mia idea di riforma della Sanità italiana e la mia idea del rapporto tra scienza e le nostre scelte”.