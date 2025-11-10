Spettacolo di danza: Stuttgart Ballet e giovani talenti siciliani

Uno spettacolo di danza che promette emozione, arte e talento internazionale: martedì 18 novembre 2025, alle ore 21:00, il sipario del Teatro Metropolitan di Catania si aprirà su uno degli appuntamenti più speciali della stagione culturale. In scena lo spettacolo “Le stelle dello Stuttgart Ballet”, un evento unico che unisce la grande danza classica internazionale e il talento delle nuove generazioni siciliane.

Organizzato dalla Scuola di danza Dietro le Quinte diretta da Pietro Ferlito e Maki Nishida, lo spettacolo vedrà esibirsi sette ballerini di fama internazionale, veri e propri astri del celebre Stuttgart Ballet, compagnia tedesca di riferimento nel panorama mondiale. Alcuni dei nomi di spicco sono Elisa Badenes, Henrik Erikson, Aoi Sawano, Riccardo Ferlito, ed altri.

Un evento internazionale con radici siciliane

Dopo Washington, Shanghai e le principali città tedesche, i ballerini approdano in Sicilia per una tappa speciale che ha il sapore dell’incontro tra generazioni e culture. Ad aprire la serata, una coreografia corale sotto la direzione della coreografa Maki Nishida: protagonisti 67 ballerini e ballerine, allievi della scuola “Dietro le Quinte” e di altre realtà coreutiche siciliane, dai giovanissimi di 11 anni fino a danzatori già esperti di 20 anni circa.

Per loro, sarà l’occasione di condividere il palco con professionisti di altissimo livello, in un’esperienza formativa e artistica che resterà impressa per sempre nei loro cuori… e nei loro curriculum.

Spettacolo di danza: i capolavori del repertorio

Durante la serata, le stelle dello Stuttgart Ballet porteranno in scena alcuni tra i più amati capolavori del repertorio classico:

• Il grand pas de deux della Bella Addormentata

• Il celebre Grand Pas Classique

• L’intramontabile Morte del cigno

Accanto a queste perle della danza classica, ci sarà spazio anche per coreografie contemporanee, in un gioco di contrasti che racconta quanto la danza sappia essere viva, attuale e in continua evoluzione.

Una rete di partner per sostenere la danza

Lo spettacolo è realizzato grazie al sostegno di importanti realtà del territorio: Rei Petrol srl, Sartoria Theama, Capizzi Assicuratori – Generali Assicurazioni, Buonvenga Serramenti, insieme al Comune di Catania e al Rotary Club Catania Distretto 2110, che hanno concesso il patrocinio all’evento. Un ringraziamento speciale va anche a GS Eventi Culturali e Performativi e a Marco Laudani, per l’organizzazione e il contributo alla riuscita di questa serata dedicata alla danza d’eccellenza.

I biglietti per assistere allo spettacolo “Le stelle dello Stuttgart Ballet” al Teatro Metropolitan di Catania sono già disponibili su:

• Ticketone

• Box Office

• e presso il botteghino del teatro

Una serata imperdibile per gli amanti della danza e un’occasione irripetibile per sostenere il talento dei giovani artisti siciliani.

Quando la bellezza si fa movimento, il palcoscenico diventa magia.