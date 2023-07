Spot di Maria Grazia Cucinotta sul pescato siciliano: “Bonu è”

Presentato oggi all’Ars e promosso dall'assessorato dell'Agricoltura

1' DI LETTURA

“E’ un onore per me promuovere il pescato siciliano che è una nostra eccellenza”. Lo ha detto oggi, al Palazzo dei Normanni a Palermo, Maria Grazia Cucinotta presentando uno spot, realizzato dalla Regione, che sarà distribuito da ottobre nelle televisioni nazionali e internazionali.

“Ho lasciato la Sicilia 37 anni fa ma sono isolana al cento per cento – dice Cucinotta – quando sono partita pensavo di andare incontro al paradiso, col tempo ho capito che l’avevo lasciato alle mie spalle. Il prezzo più alto che ho pagato per il successo è stato abbandonare la mia terra. In Sicilia sono nata e vi ho girato il primo film importante della carriera, ‘Il postino’ di Massimo Troisi. Adesso è giusto contribuire a promuovere questa terra e parlarne bene”.

“La Sicilia è un gioiello – prosegue Cucinotta – per questo non ho mai sopportato chi la considera di serie B. So che molte cose non funzionano. Ma ciascuno di noi è chiamato a fare qualcosa perché tutto ciò cambi. Dobbiamo anche essere in grado di esaltare le ricchezze che abbiamo. E’ l’obiettivo di questa iniziativa”.

A presentare lo spot c’erano anche l’assessore regionale alla Pesca Luca Sammartino, il direttore del Dipartimento della pesca Alberto Pulizzi e il regista Francesco Di Mauro. Le immagini sono state girate ad Acitrezza, frazione di Aci Castello.

Lo spot s’intitola “Picchi u pisci da Sicilia… bonu è”. Racconta dell’incontro di Maria Grazia Cucinotta con alcuni pescatori isolani che gli offrono il prodotto appena pescato. Per Di Mauro “con le immagini, e in pochi secondi, è stata raccontata la ricchezza delle risorse ittiche siciliane”.