 Il Consiglio comunale anticipa la discussione sul Renzo Barbera
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Stadio Renzo Barbera, la proposta in Aula già domani

stadio barbera
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Il Consiglio comunale anticipa di un giorno l'avvio della discussione
CONSIGLIO COMUNALE
di
1 min di lettura

PALERMO – Nonostante la lettera con cui il Palermo calcio ha comunicato, nella giornata di ieri, l’intenzione di non proseguire nel progetto di riqualificazione dello stadio, il Consiglio comunale inizierà domani, giovedì 30 luglio, l’esame della proposta di convenzione per la riqualificazione del Renzo Barbera, passaggio propedeutico alla successiva votazione dell’atto, anticipandolo di un giorno rispetto al calendario inizialmente previsto.

L’avvio del dibattito consentirà ai consiglieri comunali di confrontarsi e proporre emendamenti al testo della convenzione prima del voto finale, atteso in vista della scadenza del 31 luglio, termine fissato per il completamento dell’iter amministrativo legato alla candidatura di Palermo a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Leggi anche

Palermo, rebus stadio: in bilico restyling e candidatura a Euro 2032

Palermo, a forte rischio la candidatura del Barbera ad Euro 2032

Lagalla: “Faremo di tutto per concludere iter relativo allo stadio”

Il testo definitivo della convenzione è stato inviato al Consiglio ieri sera.

Il sindaco Roberto Lagalla ha già fatto sapere, con una nota, che si farà di tutto arrivare alla chiusura positiva.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI