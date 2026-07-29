Stadio Renzo Barbera, la proposta in Aula già domani

PALERMO – Nonostante la lettera con cui il Palermo calcio ha comunicato, nella giornata di ieri, l’intenzione di non proseguire nel progetto di riqualificazione dello stadio, il Consiglio comunale inizierà domani, giovedì 30 luglio, l’esame della proposta di convenzione per la riqualificazione del Renzo Barbera, passaggio propedeutico alla successiva votazione dell’atto, anticipandolo di un giorno rispetto al calendario inizialmente previsto.
L’avvio del dibattito consentirà ai consiglieri comunali di confrontarsi e proporre emendamenti al testo della convenzione prima del voto finale, atteso in vista della scadenza del 31 luglio, termine fissato per il completamento dell’iter amministrativo legato alla candidatura di Palermo a ospitare gli Europei di calcio del 2032.
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Il testo definitivo della convenzione è stato inviato al Consiglio ieri sera.
Il sindaco Roberto Lagalla ha già fatto sapere, con una nota, che si farà di tutto arrivare alla chiusura positiva.