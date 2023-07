Stalker investe carabiniere, il collega gli spara e lo uccide

L'uomo era davanti casa della compagna che si è impaurita e ha chiamato le forze dell'ordine

Momenti di panico nel quartiere Sacra Famiglia a Padova, precisamente in vicolo Castelfidardo. Dalle primo informazioni trapelate, un uomo di 55 anni di nazionalità albanese, aggravato dal divieto di avvicinamento alla ex moglie, al volante di un furgone si sarebbe avvicinato alla casa della donna per incontrarla. Quest’ultima spaventata ha chiamato il 112. In pochi minuti in zona è arrivata una pattuglia dell’arma dei carabinieri.

Le forze dell’ordine stavano eseguendo l’accertamento, fino a quando l’uomo si è messo al volante del suo furgone, con la compilazione del verbale che era in corso, e ha ingranato la prima fiondandosi contro uno dei due carabinieri. L’uomo è poi sceso dal veicolo brandendo un coltello con l’obiettivo di accanirsi sul militare che era a terra. A questo punto il collega, per salvare la vita al carabiniere ferito, ha estratto la pistola e ha colpito l’aggressore con quattro colpi d’arma da fuoco.

Il carabiniere ferito e il suo investitore sono stati portati in ospedale in condizioni gravi. Il militare non sarebbe in pericolo di vita. Il 55enne colpito dai proiettili, identificato in Collaku Haxhi, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.