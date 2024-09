Il garage diventa stalla abusiva con un cavallo all’interno, denuncia

L'animale era sofferente

ACI CASTELLO (CATANIA) – Un 42enne di Acireale aveva trasformato il suo garage in una sorta di stalla. Qui un cavallo sarebbe stato tenuto in condizioni del tutto inadeguate e in evidente stato di sofferenza.

La stalla abusiva è stata scoperta in una via del centro di Aci Castello. Il controllo è stato eseguito dagli agenti dei Commissariati di Acireale e San Cristoforo. Una volta giunti sul posto, hanno chiesto l’intervento del personale veterinario dell’Asp, perché è apparso evidente lo stato precario in cui si trovava custodito il cavallo.

L’accusa di maltrattamenti

La stalla, fatiscente, chiusa con un lucchetto, è risultata inadatta al mantenimento e alla detenzione di animali. Rintracciato il proprietario, i poliziotti lo hanno denunciato per maltrattamento di animali: le condizioni sarebbero state incompatibili con la natura del cavallo e avrebbero compromesso il suo benessere, costringendolo a patire non poche sofferenze.

Il 42enne è stato anche multato per 9 mila euro per aver “attivato uno stabilimento per la detenzione di animali della specie equina senza le dovute registrazioni e per aver mobilitato l’equide in assenza di documentazione di accompagnamento”.

L’uomo è stato sollecitato a trovare una giusta e idonea collocazione per il cavallo.