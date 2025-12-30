 Stanziati dal fondo regionale 19 milioni per le imprese artigiane
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Stanziati dal fondo regionale 19 milioni per le imprese artigiane

Sono circa 900 pratiche da parte del Comitato tecnico regionale
LA DELIBERA
di
1 min di lettura

PALERMO – Si chiude con numeri estremamente positivi il 2025 per l’artigianato siciliano. Dal fondo regionale “Più Artigianato”, gestito da Crias, sono stati sbloccati quasi 19 milioni di euro grazie alla delibera di circa 900 pratiche da parte del Comitato tecnico regionale.

Il contributo a fondo perduto pari al 35% dei finanziamenti contratti dalle singole imprese con gli istituti bancari, abbinato al contributo in conto interessi – ha ribadito l’assessore Edy Tamajo – sta già facilitando l’accesso al credito e incentivando investimenti orientati all’innovazione e all’ammodernamento dei processi aziendali”.

Stimiamo che, grazie a questa misura, sia stato già generato un volume di investimenti superiore ai 400 milioni di euro e che si arriverà ad accogliere almeno 2-3 mila domande. È la dimostrazione che quando il Governo regionale mette in campo strumenti agevolativi efficaci e inclusivi, le imprese rispondono con fiducia, investendo in qualità, competitività e futuro”.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI