Forte presenza siciliana a Roma

Ci sarà una forte presenza siciliana a Roma agli “Stati Generali Mondo Lavoro della Cultura”. La seconda edizione è in programma dal 21 al 24 giugno 2022 a Palazzo Bonaparte. Un prezioso momento di incontro e di proficuo dialogo tra personalità delle istituzioni, dell’arte, della cultura, dell’economia e del lavoro.

Gli “Stati Generali” nascono nel 2019 da un’idea del fondatore Pier Carlo Barberis che crea una piattaforma mettendo in condivisione le aziende e gli stakeholder del mondo del lavoro.

Rivolto principalmente ad aziende del settore, manager, organizzazioni sindacali, istituzioni, imprese, mondo della formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno utilizzerà l’argomento “Arte e Cultura” per favorire un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo: il Fin Tech, movimenti dell’arte in Italia, il nuovo mecenatismo, i nuovi artisti, la cultura come leva per il rilancio economico e i progetti di sviluppo delle città d’arte. L’obiettivo è quello di istituzionalizzare un’occasione annuale d’incontro, in cui gli stakeholders di riferimento possano confrontarsi e condividere idee e best practices.

L’avvocato Ivano Natoli

L’avvocato Ivano Natoli, advisor dell’evento, ha raccolto tra gli altri l’ok alla partecipazione di Leoluca Orlando sindaco uscente di Palermo; Roberto Sciarratta, direttore del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento; Caterina Greco, direttrice Museo Salinas di Palermo; del direttore del Segesta teatro festival Claudio Collovà, dei rappresentanti della Fondazione Valsecchi, dell’assessore regionale Alberto Samonà; del presidente della Fondazione banco di Sicilia, Raffaele Bonsignore; del professore Gianni Puglisi, vice presidente Treccani: di Patrizia Monterosso che guida la fondazione Federico II, Francesco Giambrone sovrintendente teatro opera lirica Roma, Ornella Laneri imprenditrice presidente della sezione Turismo, Cultura ed Eventi di Confindustria Catania; Ester Bonafede sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia.

“Sono entusiasta di aver potuto collaborare alla realizzazione di questo importante evento che peraltro si inserisce in una contesto più ampio – spiega Natoli – ben presto saremo impegnati dell’organizzazione anche di stati generali mondo del lavoro dello sport, del cinema, della moda, e del Mezzogiorno.