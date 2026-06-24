L'uomo potrebbe essere stato ucciso dal caldo record

Si è accasciato improvvisamente davanti alla tomba dei suoi genitori in una delle giornate più calde dell’anno. Una tragedia ha scosso la comunità di Garlasco, in provincia di Pavia, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore all’interno del cimitero comunale.

La vittima era Stefano Santagostino, commerciante molto conosciuto in città. La sua morte è avvenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 24 giugno, mentre l’intera zona era stretta nella morsa delle temperature elevate che da giorni interessano gran parte del Nord Italia.

Stefano Santagostino morto a Garlasco

L’episodio si è verificato intorno alle 15.30. Secondo le prime ricostruzioni, Stefano Santagostino si trovava all’interno del cimitero di Garlasco per rendere visita alla tomba dei propri genitori quando si sarebbe sentito male all’improvviso.

Nel giro di pochi istanti il 56enne si è accasciato a terra senza riuscire a chiedere aiuto. La scena è stata notata da alcune persone presenti nell’area che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorritori.

Temperature vicine ai 37 gradi

Al momento della tragedia il caldo era particolarmente intenso. Nella zona il termometro sfiorava infatti i 37 gradi, valori che hanno trasformato le ore centrali della giornata in una delle fasi più difficili per anziani, persone fragili e soggetti esposti a lunghi periodi sotto il sole.

Gli accertamenti dovranno stabilire se le alte temperature abbiano avuto un ruolo nell’episodio che è costato la vita al commerciante. Al momento non vi sono conferme ufficiali, ma anche questo aspetto rientra tra gli elementi che potrebbero essere approfonditi.

I soccorsi arrivati in pochi minuti

Dopo la chiamata al numero di emergenza, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il personale medico ha tentato a lungo di prestare assistenza al cinquantaseienne e di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Per Stefano Santagostino non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato direttamente sul posto.

L’uomo non aveva malattie pregresse

La notizia della morte del commerciante si è rapidamente diffusa a Garlasco, dove l’uomo era molto conosciuto. Secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, Stefano Santagostino non sarebbe stato affetto da particolari patologie cardiache pregresse.

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