STMicroelectronics Catania, Schifani: “La Regione farà la sua parte”

L'incontro con il ministro Urso a Palazzo degli Elefanti

CATANIA – La situazione di STMicroelectronics a Catania è stato l’argomento al centro di un incontro incontro che si è svolto nel pomeriggio di venerdì 28 marzo al Comune di Catania, alla presenza del ministro delle Imprese del made in Italy Adolfo Urso e del presidente della Regione Renato Schifani.

All’incontro erano presenti anche il sindaco di Catania Enrico Trantino, il prefetto Maria Carmela Librizzi e i rappresentanti del management di STMicroelectronics.

Schifani: “La Regione farà la sua parte”

Dopo l’incontro il presidente Schifani ha voluto sottolineare l’impegno della Regione nel monitorare la situazione e nel voler contribuire alla ricerca di soluzioni che preservino il tessuto occupazionale e favoriscano la crescita del sito catanese: “Stiamo seguendo con attenzione la delicata situazione, dovuta all’andamento dei mercati internazionali, che riguarda la STMicroelectronics”.

“La Regione – ha continuato Schifani – è parte esterna in questa vicenda ma pronta a fare la propria parte, per quanto di sua competenza, per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e facilitare gli importanti investimenti programmati nel polo produttivo nella zona industriale di Catania”.

Il presidente della Regione ha poi aggiunto: “C’è piena sintonia con il ministro Urso per trovare soluzioni condivise per affrontare le attuali criticità. La situazione dell’azienda è complessa, naturalmente, ci sono state riduzioni di fatturato e c’è in corso un programma di riorganizzazione industriale, ma io resto fiducioso”.

“Occorre sedersi attorno a un tavolo – ha detto ancora Schifani – e fare di tutto per scongiurare licenziamenti che la Sicilia e il governo non possono consentirsi. Per questo abbiamo chiesto questo incontro, un confronto preparatorio al tavolo nazionale convocato dal Ministero per il prossimo 3 aprile a Roma”.

Urso: “Sicuro che gli impegni saranno mantenuti”

Anche il ministro Adolfo Urso ha voluto rassicurare sul futuro del sito catanese di STMicroelectronics. Incontrando i giornalisti prima di partecipare al vertice in municipio, Urso ha dichiarato: “In questo incontro ascolteremo le esigenze dei sindacati, ovvero dei lavoratori, della Regione e del Comune rispetto alle prospettive, per me sicuramente importanti e decisive del polo dell’Etna Valley”.

“Sono convinto – ha proseguito Urso – che l’obiettivo di mantenere gli impegni finanziari e quindi gli investimenti, che tra l’altro sono garantiti dalle risorse pubbliche già stanziate, sarà mantenuto nel piano industriale che StMicroelectronics ci presenterà nel tavolo ministeriale che ho convocato il 3 aprile“.

Il ministro ha poi aggiunto: “Sono certo che per quanto riguarda questo polo di sviluppo così importante qui in Sicilia e per l’Italia gli impegni finanziari, industriali, tecnologici ed occupazionali saranno mantenuti”.