Strade in ginocchio, Figuccia: “Infrastrutture priorità per la Sicilia”

L'appello del deputato regionale al governo

1' DI LETTURA

“Con le precipitazioni abbondanti di questi giorni riaffiorano drammaticamente tutte le carenze che attanagliano la rete stradale regionale”. Lo dichiara in una nota il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia, che prosegue: “Insieme al Parlamento regionale, il governo pianifichi la realizzazione di opere da porre in essere attraverso un ordine del giorno in finanziaria al fine di garantire quella viabilità e quelle infrastrutture che rimangono una priorità per i siciliani”.

Inoltre, “a causa degli smottamenti, crolli, restringimenti delle sedi stradali molte tratti risultano impercorribili, pericolosi e impraticabili soprattutto per gli autotrasportatori con importanti ripercussioni nei confronti delle aziende. Rilanciare l’economia della Regione – conclude Figuccia- significa anzitutto garantire collegamenti interni che siano idonei ed efficienti”.