Altavilla Milicia, “c’è il demonio in casa”: uccide la moglie e due figli

Antonella Salamone, Giovanni Barreca e il luogo della strage

Una terza figlia si è salvata. Sospetti su una coppia di amici

ALTAVILLA MILICIA – È stata una strage. Un uomo di 54 anni, Giovanni Barreca, ha ucciso la moglie, Antonella Salamone, e due figli Kevin ed Emanuel, che hanno 5 e 16 anni. Una terza figlia si è miracolosamente salvata. È accaduto in via Regia Trazzera Marina di Granatelli ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Il corpo della moglie non è stato ancora trovato. Ci sono forti sospetti sul coinvolgimento di una coppia di amici dell’assassino.

Ferocia e fanatismo religioso

I particolari della tragedia non sono ancora del tutto chiari, ma sarebbero agghiaccianti per la ferocia e le modalità dei delitti. È stato l’uomo, dopo il triplice omicidio, ad avvertire i carabinieri che lo hanno arrestato a Casteldaccia intorno alle 3 di notte. Le indagini sono affidate al Reparto operativo di Palermo. Sul posto anche i militari della scientifica.

Il luogo della strage

La dinamica

Barreca, che di mestiere fa l’imbianchino, avrebbe ucciso i figli. Si parla di strangolamento con l’utilizzo di catene. La terza figlia di 17 anni è riuscita a scappare. Poi l’uomo ha assassinato la moglie ed è uscito di casa. Una volta giunto nella vicina Casteldaccia ha chiamato il 112. Ha spiegato che doveva liberarsi della presenza del demonio in casa, che sentiva strane presenze, che probabilmente i familiari fossero posseduto da Satana. Ha confessato gli omicidi, anche quello della moglie il cui corpo però non è stato ancora trovato.

La coppia di amici

L’uomo ha fornito versioni contrastanti. Potrebbe avere bruciato il corpo della donna o averlo sepolto da qualche parte dopo averlo fatto a pezzi. Quando i carabinieri sono arrivati in casa c’era la figlia in stato confusionale. Sarebbe solo riuscita a spiegare di essersi svegliata e di avere visto i fratelli morti. I carabinieri stanno anche valutando la complicità nella strage di una coppia di conoscenti. La furia omicida è esplosa in un contesto di fanatismo religioso, la coppia potrebbe avere convinto Barreca della necessità di compiere la strage per liberarsi della presenza del demonio.