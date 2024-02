Strage di Altavilla, “delirio mistico collettivo per sconfiggere il demonio”

La villetta dell'orrore, Giovanni Barreca e la moglie Antonella Salamone

Le accuse alle tre persone arrestate

PALERMO – Nella casa dell’orrore ad Altavilla Milicia erano in preda a “un delirio mistico collettivo”. Hanno organizzato un rito di “liberazione”, una “battaglia” per scacciare il demonio che, così credevano, si era impossessato dei corpi di una madre di 41 anni e dei suoi figli di 16 e 5. Si sono chiusi nella villetta ed è stata una strage.

Tutti i presenti – tranne il bambino – sapevano dell’esorcismo, ma solo i carnefici che sarebbe esplosa una violenza cieca che lascia sgomenti. Ne sarebbero stati coscienti i tre arrestati: Giovanni Barreca, marito e padre, che avrebbe chiesto l’aiuto Sabrina Fina e Massimo Carandente, la coppia che vive a Sferracavallo, chiamata a svolgere il rito. Lo sapevano la figlia diciassettenne, scampata alla mattanza, e il fratello Kevin di un anno più piccolo.

L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, Valeria Gioeli, contiene i messaggi che il ragazzo ha inviato ad un amico. Si faceva riferimento alla presenza di due persone in casa. Due “fratelli di Dio” che dovevano aiutarli a scacciare i demoni. Era una battaglia comune. Tutto fa ipotizzare che stesse parlando di Fina e Carandente.

Contro la coppia ci sono le accuse di Barreca, che domenica scorsa ha chiamato i carabinieri per dire che aveva sterminato la famiglia, e della figlia risparmiata che attribuisce a Fina e Carandente un ruolo preminente rispetto al padre. Sarebbero stati loro a governare il rito di liberazione che prevedeva sevizie e torture.

Antonella Salamone è stata uccisa e bruciata assieme ad abiti e oggetti di casa. Kevin ed Emanuel sono stati legati con le catene, morti probabilmente per strangolamento ma dopo avere sofferto. Le autopsie daranno, per quanto possibile, risposte sui tempi e le cause dei decessi.