Strage in Texas, 18enne irrompe in una scuola e spara: 21 morti

Diciannove delle 21 vittime sono bambini della scuola elementare

Strage negli Usa. Un diciottenne fa irruzione in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, e spara all’impazzata. Bilancio: 21 morti di cui 19 bambini. Il presidente Biden parla agli americani: ‘Sono stanco, dobbiamo agire sulle armi. Queste carneficine avvengono soltanto negli Usa’. Il giovanissimo killer, che ha sparato alla nonna prima di entrare in azione, è stato ucciso dalla polizia. Appena compiuti 18 anni aveva comprato due fucili.

Un massacro che allunga la striscia di sangue negli Stati Uniti dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno.

Evidentemente scosso e con le lacrime agli occhi, Joe Biden si rivolge agli americani e al Congresso e chiede un’azione sulle armi. “Possiamo e dobbiamo fare di più. E’ il momento di trasformare il dolore in azione” e di affrontare la lobby delle armi, afferma Biden appena rientrato dal suo viaggio in Asia e con a fianco la First Lady Jill Biden vestita tutta di nero.