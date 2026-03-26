Clima pesantissimo al processo nei confronti di giovani dello Zen

PALERMO –Offese, minacce e persino uno sputo. Un gruppetto di persone ha preso di mira l’avvocato Corrado Sinatra. Il clima al processo per la strage di Monreale si è fatto pesantissimo. Pochi dubbi da parte del legale: sono stati i parenti dei tre giovani assassinati nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi, alcuni dei quali poco prima stazionavano davanti all’aula del Tribunale di Palermo.

I tre imputati

Ieri pomeriggio, mercoledì 25 marzo, è iniziata l’udienza preliminare davanti al giudice Marta Maria Bossi che dovrà decidere se rinviare o meno a giudizio gli imputati Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuel Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 19 anni.

Tre giovani vite spezzate

Nella folle sparatoria davanti a un locale nella cittadina in provincia di Palermo furono assassinati Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, e Andrea Miceli, 25 anni. Prima la la lite, poi la rissa e infine i colpi di pistola.

Una carneficina senza logica per uno sguardo o una parola di troppo, un rimprovero per il modo di guidare spericolato dello scooter. I ragazzi dello Zen erano arrivati in paese armati di pistola. Così emerge dai video estrapolato dai carabinieri.

La denuncia del legale

Fatti gravissimi. Il dolore per la perdita di tre giovani vite è eterno, ma non c’è giustificazione per quanto ha denunciato l’avvocato Corrado Sinatra, scrivendo una nota al giudice per le indagini preliminari.

I primi segnali di insofferenza sono accaduti all’interno del nuovo palazzo di giustizia, ma è all’esterno che la situazione è degenerata mentre il legale andava via dal tribunale. Minacce e offese per la scelta di difendere un assassino. Quando ha imboccato via Volturno, la strada che conduce al Teatro Massimo, gli hanno sputato addosso.

L’avvocato non ci sta,innanzitutto chiede che il processo venga celebrato nell’aula bunker del carcere Ucciardone. Nella nota inviata al giudice spiega che non consente a nessuno di intimorirlo, pretende il rispetto che va garantito a tutte le parti processuali. Si augura che i colleghi di parte civile prendano le distanze per l’accaduto, anche a costo di rinunciare al mandato difensivo “perché l’aggressione nei confronti di un collega impone una presa di posizione”.

Ieri stesso gli altri avvocati impegnati nel processo hanno scritto al giudice per esprimere piena solidarietà al collega.

IL VIDEO DELLA STRAGE DI MONREALE