Strage di Monreale, c’è un nuovo video sulla notte del triplice omicidio

I colpi di pistola, il panico fra la gente, tre giovani uccisi

PALERMO – I colpi di pistola, il panico fra la gente, tre giovani uccisi. C’è un nuovo video agli atti dell’inchiesta sulla strage di Monreale. Le immagini restituiscono la drammaticità degli eventi.

Sul basolato di via Benedetto D’Acquisto, nella notte tra il 26 e il 27 aprile scorsi, restarono i corpi senza vita di Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo, raggiunti da proiettili calibro 9X21sparati in mezzo alla folla.

Le vittime della strage

Tre arresti per il triplice omicidio

Mai smettere di ricordare che è stata una strage, le cui proporzioni potevano essere ancora più pesanti. Alcuni proiettili si sono conficcati sul muro, sulle fioriere piazzate all’esterno dei locali, hanno distrutto il parabrezza di una Mini Cooper. Per il triplice omicidio sono stati arrestati Mattias Conti, Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto.

Ore 1:28. il video della strage di Monreale

La notte scivola via come mille altre. I ragazzi bevono, ridono e scherzano. Alle 1:28 si nota un giovane con addosso un giubbotto di colore scuro che viene trattenuto da un altro ragazzo con un pantalone bianco. Si libera dalla presa e scappa.

All’1.30 scoppia la rissa. Turdo rimprovera uno dei ragazzi arrivati dal rione Zen di Palermo. Fa “lo sborone” con lo scooter – la telecamera inquadra il passaggio di almeno tre mezzi – e rischia di investire qualcuno. Non è la prima volta che decidono di trascorrere la serata della cittadina dei mosaici. Qualcuno tra i ragazzi di Monreale forse teme che vogliano rubare uno scooter.

La strada è piena di gente, sono i giorni dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Miceli cerca di calmare gli animi, ma viene colpito al volto con un casco. Scoppia il putiferio, c’è il fuggi fuggi davanti ai locali. Si vedono dei ragazzi fare botte.

Miceli colpisce con un pugno Calvaruso che perde l’equilibrio e cade dallo scooter. Si allontana da via Benedetto D’Acquisto, per poi fare ritorno. Mentre cammina estrae la pistola dalla tracolla e spara due colpi in aria. È ora che Acquisto lo avrebbe incitato a prendere “il ferro” e a sparare ad altezza d’uomo.

Nelle immagini si vede Conti– riconosciuto anche dal giubbotto bianco che indossa descritto da più testimoni – che viene scaraventato a terra mentre transita in scooter.

All’1:31 e 51 secondi arriva la Bmw Gs guidata da Acquisto. Si ferma, sale a bordo Conti che inizia a sparare. Qualcuno tenta invano di fermarli, lanciandogli contro una sedia. Mentre si allontana mostrerebbe i muscoli in segno di vittoria. Anche Calvaruso sale in moto e scappano in tre in direzione Palermo.

Il gruppetto di amici, con i tre arrestati

Chi ha partecipato alla rissa?

Tre giovani arrestati e altre responsabilità ancora da fare emergere. L’obiettivo delle indagini è duplice. Puntellare l’accusa che ha portato agli arresti e collocare sulla scena del delitto altre persone. Il gruppetto aveva trascorso la prima parte della serata in via Bara all’Olivella, poi in piazza Sant’Anna a Palermo. Qui si sono fatti una foto, erano in sette compresi Calvaruso, Conti e Acquisto. Ci sarebbe stato un successivo passaggio nel rione Borgo Nuovo prima di salire a Monreale. Gli investigatori continuano a mettere a posto i tasselli per capire chi ha partecipato alla rissa prima che venissero estratte le pistole.