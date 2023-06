Strage tribunale Milano, torneo forense di basket a Palermo

Sabato 10 giugno ci sarà un convegno a Palazzo Comitini

2' DI LETTURA

Il Torneo forense nazionale di basket: “Insieme per non dimenticare” ha scelto la città di Palermo per la sua VII edizione, tra sport e riflessioni sul tema della legalità. Da giovedì 8 giugno a domenica 11 giugno, tredici squadre, composte da avvocati e magistrati, provenienti da tutta Italia, si incontrano a Palermo per ricordare la Strage del Tribunale di Milano del 2015 e sfidarsi in un torneo sportivo come strumento di educazione alla legalità.

L’evento, quest’anno organizzato dall’associazione Ius Palermo Basket, nasce per ricordare il tragico evento del 9 aprile 2015, quando un soggetto armato di pistola entrò nel Palazzo di giustizia di Milano ed uccise il magistrato Ferdinando Ciampi, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e un uomo che doveva essere ascoltato come testimone, Giorgio Erba. Da quel giorno, magistrati e avvocati provenienti da tutta Italia, si incontrano ogni anno in una città diversa per tenere viva la memoria delle vittime e soprattutto per promuovere la cultura della legalità.

Per questa ragione, sabato 10 giugno, alle ore 10.00, la Sala Martorana di Palazzo Comitini ospiterà il convegno, organizzato nell’ambito della manifestazione, “Lo sport, antidoto o anestesia per la violenza sociale? Esperienze di nonviolenza sportiva” per riflettere sul tema e ascoltare la testimonianza dei parenti delle vittime, alla presenza del vicesindaco, Carolina Varchi, del Presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini, di Dario Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, di Clelia Maltese, Presidente Associazione Nazionale Magistrati Palermo, di Mariacristina Correnti, Presidente Regionale FIP e di Sabrina Figuccia, Assessore allo Sport del Comune di Palermo. Interverranno Andrea Cozzo, professore dell’Università di Palermo, Tolga Sahin, arbitro internazionale di basket e Gioacchino Prestigiacomo, general manager dell’Associazione sportiva PANORMUS e Giuseppe De Francisci, presidente dell’associazione organizzatrice Ius Palermo Basket.

Le squadre partecipanti alla manifestazione, divise di quattro gironi tra Pala Mangano, Pala Cus e Pala don Bosco, si sfideranno poi in un torneo di basket in memoria delle vittime della strage di Milano e quest’anno per la squadra di Palermo scenderà in campo anche Marta Verona, giocatrice di serie A. Le altre squadre aderenti all’iniziativa rappresentano: Catania, Trapani, Torino, Emilia, Pesaro, Santa Maria Capua Vetere, Alessandria-Venezia, Cagliari, Milano, Perugia, Roma e si aggiunge una squadra con avvocati e magistrati della Germania. La finale del torneo si disputerà domenica alle 11.30, presso il Pala Mangano, alla presenza del sindaco metropolitano Roberto Lagalla.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno della Città Metropolitana, dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dall’Associazione Nazionale Magistrati, della Federazione Italiana Pallacanestro e con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Università degli Studi di Palermo.