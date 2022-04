Stragi del ’92, il 4 maggio processo d’appello a Messina Denaro

Si svolgerà a Caltanissetta

Il processo di Appello che vede imputato Matteo Messina Denaro per le stragi di Capaci e via D’Amelio prenderà il via il 4 maggio, così come stabilito dalla Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta. In primo grado il latitante era stato condannato all’ergastolo.

Super latitante dal 1993

La corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta dal giudice Roberta Serio, lo ha dichiarato colpevole degli attentati di Capaci e via D’Amelio. Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, è stato tra i responsabili della linea stragista di Cosa nostra imposta dai corleonesi di Totò Riina