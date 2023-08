Stromboli, il vulcano si fa sentire: in corso un trabocco lavico

La situazione è sotto controllo

STROMBOLI – Stromboli, il vulcano si fa sentire: è in corso un trabocco lavico. E’ stato rilevato dalle telecamere di sorveglianza dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio Etneo che monitorano, costantemente, il vulcano eoliano. La fuoriuscita di lava, in atto confinata nella parte alta della Sciara del fuoco, è causata – così come sottolinea l’INGV – dall’intensificazione dell’attività esplosiva (spattering) dalle bocche che insistono nell’area craterica nord del vulcano. L’attività, comunque, non crea nessuna apprensione tra i vulcanologici, né tra la popolazione perché i parametri “vitali” del vulcano sono pressoché stabili. La “vivacità” dello Stromboli affascina i turisti presenti sull’isola e quelli che la raggiungono dalle altre isole delle Eolie.