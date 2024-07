Stromboli, la fiction Rai che causò un incendio andrà in onda: polemiche

Stupore sull'isola

PALERMO – ‘Sempre al tuo fianco’ la fiction sulla Protezione civile sul cui set il 25 maggio del 2022 si sviluppò l’incendio che carbonizzò la montagna di Stromboli, compare tra quelle presentate dalla Rai nei palinsesti per la prossima stagione autunnale: la messa in onda è prevista su Rai1 a partire dal 15 settembre.

La fiction girata a Stromboli

La fiction – nel cast Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta – era stata bloccata dall’azienda, in attesa degli esiti giudiziari, e, nello scorso mese di aprile, dopo una proiezione privata, era arrivato anche il diniego alla messa in onda da parte degli abitanti di Stromboli. Per l’incendio ci sono sei indagati per reato di disastro ambientale, tra cui due persone giuridiche che rappresentano rispettivamente la società di produzione cinematografica e quella di realizzazione di effetti speciali.

L’opinione di Federalberghi

Le polemiche non mancano. “A Stromboli si contano i danni economici causati dall’allerta rossa per l’attività vulcanica degli scorsi giorni, che ora sembra in via di stabilizzazione -sottolinea Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie – e intanto, con perfetto tempismo,la Rai ha deciso di mandare in onda dal prossimo 15 settembre la controversa fiction ‘Sempre al tuo fianco’. Questa serie, dedicata alla Protezione Civile, è nota per aver causato, durante le riprese nel maggio 2022, un pericoloso incendio che devastò ettari dell’isola e predispose il terreno per la disastrosa alluvione che ricoprì Stromboli di fango nell’agosto successivo”.

“I danni ambientali sono ancora evidenti, tanto che sono stati stanziati oltre 16 milioni di euro per il ripristino e per ridurre le possibilità di future calamità – prosegue -. La situazione assume contorni surreali se si considera che il 14 aprile scorso i vertici di Rai Fiction incontrarono la popolazione strombolana per conoscere la loro opinione riguardo alla messa in onda della fiction. L’esito della riunione fu unanime: gli abitanti non volevano che la serie venisse trasmessa”.

Musolino: “Incomprensibile…”

In campo anche la senatrice messinese di Italia viva Dafne Musolino. “È incomprensibile la notizia che la fiction ‘Sempre al tuo fianco’ sia stata presentata nel nuovo palinsesto fiction della Rai – afferma -. Soprattutto alla luce del fatto che risultano a tutt’oggi sei indagati per reato di disastro ambientale, tra cui due persone giuridiche che rappresentano rispettivamente la società di produzione cinematografica e quella di realizzazione di effetti speciali”. Lo è ancora di più alla luce del fatto che non è mai stata trovata una composizione bonaria tra la Rai e il comune di Stromboli”.

De Luca: “Oltre al danno, la beffa”

Fa sentire la sua voce anche il sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “Oltre al danno per Stromboli, ecco la beffa della messa in onda della fiction che rappresenta ancora una ferita per la cittadinanza – afferma parlando con l’Ansa -. La decisione della Rai di procedere alla messa in onda, nonostante il no unanime della popolazione, dimostra una totale mancanza di rispetto”.

“Stromboli aspetta ancora ristori, aspetta giustizia, e secondo la Rai dovrebbe sedersi comodamente in divano ad assistere alla fiction che l’ha ferita profondamente – ha aggiunto -. Il presidente Schifani si faccia portavoce dei cittadini, che oggi fanno i conti anche con la crisi per l’emergenza del vulcano che ha imposto restrizioni, mettendo in crisi il turismo, e pretenda rispetto per Stromboli e per i siciliani”.

La Pro Loco: “Anni da dimenticare”

E da Stromboli si alza la voce della Pro Loco: “Anni da dimenticare”, dice la presidente della Pro Loco Amo Stromboli, Rosa Oliva. “Dopo il Covid, l’incendio, l’alluvione, le bizze del nostro amato vulcano ecco arrivare la notizia dell’intento della Rai di trasmettere il prossimo settembre la fiction ‘Sempre al tuo fianco’.

