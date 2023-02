Trabocco lavico

LIPARI (MESSINA) – Allerta per il vulcano Stromboli. In coro un trabocco lavico dall’area craterica nord del vulcano delle Eolie. La fase effusiva ha avuto inizio stamane alle 7. Lo rende noto l”Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo.

Il sindaco segue l’evolversi della situazione

Al momento il flusso lavico è confinato nella parte alta della Sciara del fuoco del vulcano Stromboli. Per quanto riguarda il tremore vulcanico non si osserva nessuna variazione significativa e si mantiene nell’intervallo dei valori medio-bassi. L’evoluzione del fenomeno è seguita direttamente dall’isola dal sindaco Riccardo Gullo, che l’ha raggiunta proprio stamane per un sopralluogo nelle aree interessate dai lavori, susseguenti all’alluvione del 12 agosto.