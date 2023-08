Il duro post di Emma Dante: "Evirazione...". Polemiche social

Il post su Facebook della drammaturga e regista. E i commenti si dividono.

PALERMO- La drammaturga e regista teatrale Emma Dante interviene sul tema terribile dello stupro con un post molto forte su Facebook, a pochi giorni dall’esplosione della drammatica vicenda che ha riguardato a Palermo. Il titolo: ‘Agli stupratori’. Ecco uno dei passaggi: “Sarebbe un grande rimedio, finalmente, evirare il maschio portatore di fallo fallace a scopo sanitario e ascetico”.

E aggiunge: “A che serve quel coso moscio, quel pezzetto di carne che pesa meno di un etto, quella protuberanza fastidiosa che a volte si mette a destra e a volte a sinistra, quel naso brutto senza narici, quella piccola sporgenza imbarazzante, quell’illusione di centro del bacino, centro del maschio, centro del mondo, quel palloncino che si gonfia con la pompetta della libido e diventa arma tagliente, pugnale penetrante”.

Il post ha ricevuto moltissime condivisioni, moltissime reazioni e moltissimi commenti. Apprezzamenti, ma anche critiche. La stessa regista risponde: ” L’ho scritto, per farvi emergere, per farvi indignare… ma la cosa davvero incredibile è che tutti i portatori di fallo si sono indignati, indistintamente, con gli occhi iniettati di sangue, senza leggere in profondità il senso del mio messaggio che era rivolto agli assassini, a quelli che del pene fanno un’arma contro i deboli, donne e bambini. Un mese fa a Palermo una ragazza è stata stuprata da 7 uomini. Io credo che questa ragazza sia stata assassinata anche se resta viva, mentre questi uomini tra qualche mese saranno di nuovo a piede libero col miccio teso!”.

Non mancano le ‘adesioni’: “Senza entrare nel merito, ho capito il suo ‘andare oltre’, perché – scrive una commentatrice – bisogna essere forti per andare oltre ma non dotati di una forza fisica ma di una forza mentale che riuscirebbe a reggere il mondo se ognuno di noi ne avesse anche una piccola parte! Grazie per smuovere le coscienze”.