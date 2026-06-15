Palermo, su 21 attentati solo una denuncia di richiesta di pizzo

PALERMO – Su 21 attentati intimidatori a firma del racket delle estorsioni, avvenuti a Palermo da fine novembre ad oggi, solo un commerciante aveva denunciato la richiesta di pizzo.
È il dato emerso nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a Palermo, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo l’escalation criminale degli ultimi mesi. Resta bassissimo, dunque, il numero delle vittime che si rivolgono agli inquirenti per segnalare di aver ricevuto la “visita” degli estortori. Un dato, questo, sottolineato anche dal ministro Piantedosi al termine dell’incontro in prefettura.