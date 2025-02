Tragedia in mare ad Altavilla Milicia: sub muore dopo un’immersione

Un amico ha lanciato l'allarme

PALERMO – Tragedia in mare tra Altavilla Milicia e Trabia, nel Palermitano. Il corpo senza vita di un sub è stato recuperato dai vigili del fuoco.

Si tratta di un uomo di 47 anni: a lanciare l’allarme è stato un amico della vittima, i due si erano recati insieme al mare per una immersione. Nel tardo pomeriggio sono così partite le ricerche della capitaneria di porto che ha allertato i vigili del fuoco.

I soccorsi

Sono intervenuti i sommozzatori e una squadra di Termini Imerese. Sul posto anche i carabinieri di Altavilla Milicia. Il corpo del sub, individuato vicino agli scogli, è stato portato a riva. Sul luogo della tragedia anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica.

In base a una prima ipotesi, il 47enne potrebbe essere stato colto da un malore durante l’immersione, non riuscendo più a risalire. Le indagini sono in corso.