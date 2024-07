Successo per il ‘Kids Journey’ e il soprano Bongiovanni al Massimo

L'esibizione nella sala grande

PALERMO – Oltre centro musicisti della Kids Massimo Orchestra si sono esibiti nella Sala Grande del Teatro Massimo insieme con il soprano palermitano Felicia Bongiovanni, diretti dal maestro Michele De Luca.

I brani eseguiti dalla giovanissima orchestra hanno spaziato dal repertorio classico di Bach, per arrivare a brani delle colonne sonore dei film Disney e ancora alla sigla della famosa serie Game of Thrones fino a concludere la serata con il ritmato Mambo Jambo.

I giovanissimi orchestrali hanno, inoltre, accompagnato in tre brani lirici il soprano palermitano Felicia Bongiovanni. “Si è avverato il sogno di cantare nel ‘mio’ teatro davanti ai miei anziani genitori – ha affermato -. Ho avuto la gioia e l’onore di cantare per il meraviglioso pubblico palermitano- ha continuato – Ho debuttato sia come cantante lirica che come autrice del brano ‘Rosalia t’invochiamo per essere santi’, in onore del quattro centenario rosaliano di cui siamo in piena celebrazione. Essere accompagnata dalla Kids Massimo orchestra è stata una grande emozione sia per la loro bravura sia per la loro contagiosa spensieratezza giovanile”.