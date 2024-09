Successo per il Tiatru Festival di Terrasini

Manifestazione teatrale ideata e diretta da Lorenzo Randazzo

TERRASINI (PALERMO) – Si è concluso questo scorso weekend il Tiatru Festival, manifestazione teatrale ideata e diretta da Lorenzo Randazzo, giunta quest’anno alla sua terza edizione.

È ancora una volta la cornice di Terrasini ad ospitare il festival ed il Comune a promuoverlo interamente.

Il sindaco Giosuè Maniaci ha formente creduto nel progetto e ha sposato l’idea di dare spazio, attraverso la manifestazione teatrale di Randazzo alle giovani compagnie, in una sede comunale, come quella del Centro diurno di Calarossa, che peraltro già ospita svariate realtà associative e da due stagioni anche il corso di teatro Recitarte per adulti e piccini.

“Anche quest’anno il Tiatru Festival è stato un vero successo”, dice il direttore artistico che aggiunge: “La risposta del pubblico è stata formidabile, segno di una rinnovata voglia di conoscere, di immedesimarsi in storie e vite altrui. L’obiettivo del festival è quello di dare spazio alle giovani compagnie che spesso hanno difficoltà a trovare luoghi e possibilità di esibirsi. È stato bello vedere l’affetto di un pubblico che giorno dopo giorno si è mostrato sempre più appassionato spettatore. Spero che negli anni la manifestazione possa crescere e tenere vivo l’amore per il teatro”.

Ad esibirsi quest’anno sono stati Paride Cicirello con il testo da lui scritto e diretto”Russumalupilu” liberamente ispirato alla novella verghiana, Massimo Vazzana, Marta Fogazza e Benedetta Aiello, con il loro testo “@Pippina”, Alba Sofia Vella e Chiara Gambino, con il testo da quest’ultima scritto e diretto “In nome di Maria”, Francesco G. A. Raffaele, con il testo “L’attesa”, liberamente ispirato ad “Aspettando Godot” di Beckett, e la direzione di Salvatore Cannova, Gianmarco Amato con lo spettacolo di piazza “Ci vuole Calma” ed infine Nunzia Lo Presti con il testo da lei scritto “Nicolò- che voleva essere chiamato Cola” e Laura Benvenga al violoncello. A partecipare alla festa sono state anche le associazioni di teatro amatoriale del circondario.