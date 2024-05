Sudtirol-Palermo, i convocati di Mignani: saltano altri due rosanero

Sono venti i giocatori scelti dal tecnico, sei gli assenti tra i rosa

Coperta cortissima per Michele Mignani. In vista della gara in trasferta contro il Sudtirol, ultimo match della regular season di Serie B, il tecnico del Palermo ha convocato venti calciatori rosanero. I siciliani devono vincere venerdì 10 maggio (calcio d’inizio alle 20.30) al “Druso” per mantenere il sesto posto in classifica.

Gli assenti previsti per la sfida di Bolzano erano Aurelio, Coulibaly, Vasic e Di Mariano, tutti alle prese con i rispettivi infortuni. A questi si sono aggiunti anche Pietro Ceccaroni e Claudio Gomes. Il primo per un affaticamento muscolare, il centrocampista francese invece per una gonalgia.

I convocati del Palermo

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Sudtirol.

1 Desplanches

2 Graves

3 Lund

5 Lucioni

6 Stulac

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

11 Insigne

13 Kanuric

14 Ranocchia

15 Marconi

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

22 Pigliacelli

23 Diakité

25 Buttaro

27 Soleri

53 Henderson

70 Traorè