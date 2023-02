Sudtirol-Palermo, la diretta testuale del match – LIVE

Tutte le azioni salienti della gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie B

2' DI LETTURA

PALERMO – Dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Frosinone il Palermo torna in campo, allo stadio “Druso” di Bolzano, per sfidare il Sudtirol nel match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Ancora una gara di alta classifica per i rosa di Corini che, nonostante il passo falso del “Ferraris” di Genova, hanno mostrato netti segnali di crescita e vogliono avvicinarsi alle zone più nobili della classifica. Gli uomini di Bisoli, quarti in classifica, distano cinque punti dalla compagine rosanero e provengono da sei risultati utili consecutivi, con due pareggi di fila contro Como e Cosenza.

L’allenatore di Bagnolo Mella, per questo match, dovrà rinunciare a due uomini importanti come Valente e Verre, rimasti a Palermo per problemi fisici al pari dei lungodegenti Bettella, Elia e Stulac. Nel consueto 3-5-2 spazio a Pigliacelli tra i pali con Graves, confermato titolare dopo l’ottima prova contro il Frosinone, Nedelcearu e Mateju di ritorno dopo il turno di squalifica. A centrocampo confermati Saric e Gomes mentre al posto di Verre, a sorpresa, Corini punta sull’ex di giornata Broh preferito a Segre. Sugli esterni spazio a Sala a sinistra e a Di Mariano nel ruolo di esterno destro al posto di Valente. In avanti confermato Tutino a fianco di bomber Brunori.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO

SUDTIROL: 1 Poluzzi, 3 Celli, 4 Curto, 6 Fiordilino, 14 Cissé, 16 Belardinelli, 18 Rover, 19 Zaro, 21 Tait (cap.), 55 Masiello, 90 Odogwu. A disposizione: 25 Minelli, 29 Marano, 2 Berra, 5 Vinetot, 7 Siega, 10 Carretta, 20 Eklu, 23 Pompetti, 26 De Col, 32 Larrivey, 45 Giorgini, 88 Schiavone. Allenatore: Bisoli.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 14 Broh, 18 Nedelcearu, 28 Saric, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 8 Segre, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 19 Vido, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Fourneau (Roma 1). Assistenti: Tegoni (Milano) – Laudato (Taranto). Quarto Ufficiale: Renzi (Pesaro). VAR: Massa (Imperia). AVAR: Muto (Torre Annunziata).

MARCATORI:

NOTE: