Sudtirol-Palermo 0-1: Pohjanpalo sblocca subito la gara al “Druso” – LIVE

Sudtirol-Palermo è la gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie B in programma alle ore 17.15 allo stadio “Druso” di Bolzano.
Sudtirol-Palermo: la partita
Articolo in aggiornamento
2′ – GOL DEL PALERMO!
Ore 17.16 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia la gara al “Druso”!
Ore 17.13 – Sudtirol e Palermo entrano in campo, soliti saluti di rito prima del fischio iniziale
Ore 17.00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 17.15
Ore 16.45 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della gara
Sudtirol-Palermo: il tabellino
SUDTIROL: 31 Adamonis, 5 Masiello, 8 Mallamo, 9 Pecorino, 18 Tronchin, 19 Pietrangeli, 21 Tait (C), 24 S. Davì, 28 Kofler, 33 Merkaj, 94 El Kaouakibi. A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 6 Martini, 7 Zedadka, 11 Italeng, 17 Casiraghi, 23 F. Davì, 46 Brik, 79 Molina, 90 Odogwu. Allenatore: Castori.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 13 Bani, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 30 Avella, 63 Balaguss, 5 Palumbo, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: La Penna Federico (Roma 1); Primo assistente: Passeri Matteo (Gubbio); Secondo assistente: Santarossa Davide (Pordenone); Quarto ufficiale: Gianquinto Edoardo (Parma); VAR: Doveri Daniele (Roma 1); AVAR: Cosso Francesco (Reggio Calabria).
MARCATORI:
NOTE: