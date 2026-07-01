“Mi diceva andrai all’inferno”; “Mi ha solo aiutato”: suora o truffatrice?

L'inchiesta sulla madre superiora delle "Sorelle missionarie della misericordia"

PALERMO – “Madre Antonina diceva che se non facevo l’elemosina Dio mi avrebbe punito”, racconta una donna. “Mi ripeteva che senza la carità sarei finito all’inferno”, le fa eco un uomo.

Sono due delle sette denunce contro suor Antonina Cataldo. La Procura della Repubblica non le contesta solo l’ipotesi di truffa, ma anche l’autoriciclaggio dei 217 mila euro raccolti con le donazioni dei fedeli. A suo sfavore c’è anche il racconto del contabile che ha parlato di “truffa” quando è stata convocata dai finanzieri. Una voce interna all’istituto che pesa nella ricostruzione.

Chi è davvero Antonina Cataldo, madre superiora delle “Sorelle missionarie della misericordia” di Carini in provincia di Palermo?

Una truffatrice che ha raggirato i fedeli sfruttandone le debolezze e brandendo l’arma della punizione divina o una suora che ha sempre e solo aiutato il prossimo? La suora, che ha 88 anni, si è raccolta in preghiera nella struttura di Carini dove vive con altre sette sorelle. Affranta ma fiduciosa, così la descrive chi le sta vicina.

“Fiat voluntas Dei (sia fatta la volontà di Dio)”, nel frattempo però bisogna fare i conti con la giustizia terrena. Ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, l’indagata e la sua collaboratrice rischiano di finire sotto processo.

Il suo legale, l’avvocato Bartolomeo Parrino, sta lavorando a quella che potrebbe essere una lunghissima lista di testimoni a favore dell’indagata. Voci che fanno da contraltare alle accuse, il racconto di persone che sono state aiutate economicamente da Antonina Cataldo per comprare la casa, fare studiare i figli, assistere i parenti ammalati, pagare le bollette della luce e fare la spesa al supermercato.

Chi è davvero suor Antonina Cataldo? Di sicuro appartiene ad una facoltosa famiglia di imprenditori, proprietaria anche della struttura di via Don Milani che ospita la missione e che da sola vale qualche milione di euro. Altri suoi parenti hanno ricevuto la chiamata di Dio.