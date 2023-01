Superba, completate le operazioni di sbarco dei mezzi

Nei prossimi giorni, si valuterà di spostare la nave nei pressi della diga foranea del porto, per il successivo avvio in cantiere

PALERMO – Si sono concluse a Palermo le operazioni di sbarco dei mezzi rimasti per oltre due settimane a bordo della nave Superba della Gnv, a causa dell’incendio sviluppatosi in un garage.

“Le operazioni – dice la Capitaneria di porto – iniziate il 28 gennaio intorno alle 13, sotto la supervisione della Capitaneria, in sinergia con i vigili del fuoco, i periti della Gnv e gli operatori portuali, si sono concluse nella serata di domenica”. Dai garage C/B/A, in quest’ordine, sono stati sbarcati 60 autoveicoli e 34 mezzi pesanti; esclusi i mezzi siti nel garage D, in cui si sono sviluppate le fiamme.

Nei prossimi giorni, si valuterà di spostare la nave nei pressi della diga foranea del porto, per il successivo avvio in cantiere. A bordo, spiega la Capitaneria, c’erano 60 tra camion e autoarticolati, 58 auto, una moto e un camper. Complessivamente sono andati distrutti 36 mezzi, come ha rilevato nei giorni scorsi il comandante provinciale dei vigili del fuoco Sergio Inzerillo.