Incendio ‘Superba’, spento anche l’ultimo focolaio

I vigili del fuoco stanno continuando ad indagare per risalire alle cause del rogo

1' DI LETTURA

PALERMO – L’ultimo focolaio a bordo della nave Superba di Gnv è stato spento.

Si sono, così, concluse le operazioni di spegnimento dell’incendio nei garage del ponte 4 del traghetto Palermo-Napoli della Gnv dove lo scorso 14 gennaio sono andati distrutti 36 veicoli con gravi danni all’imbarcazione. Terminata anche la messa in sicurezza dei locali coinvolti e le operazioni di svuotamento dell’acqua entrata nello scafo dagli oblò.

Proseguono le indagini delegate al comando vigili del fuoco dalla procura per cercare di risalire alle cause che hanno innescato il rogo. Il riserbo è massimo anche se pare che già i tecnici dei vigili del fuoco abbiano individuato le cause. I sospetti sono concentrati su alcuni mezzi che erano parcheggiati in fondo al garage. Da verificare anche se gli impianti presenti nel traghetto, soprattutto quello antincendio, abbiano funzionato efficacemente.