Superbonus 110%, in Sicilia ammesse detrazioni per 6,2 miliardi di euro

L'analisi contenuta nel report dell'Enea

PALERMO – La Sicilia è al settimo posto tra le regioni per investimenti ammessi a detrazione a valere sul Superbonus 110%, per un totale di 6,2 miliardi di euro, di cui 5,6 miliardi per lavori conclusi e pari al 90,4% sul totale delle istanze. È quanto emerge dal report dell’Enea aggiornato dal 31 gennaio di quest’anno.

Superbonus, i dati

A fare ricorso all’incentivo sono stati 6.332 condomini, 18.896 edifici unifamiliari e 4.238 unità immobiliari funzionalmente indipendenti. L’importo maggiore di detrazione riguarda i condomini: 3,68 miliardi , di cui 3,21 miliardi per opere realizzate (87,3%); 2,17 miliardi per gli edifici unifamiliari (2,05 miliardi per lavori fatti, pari al 94,6%); 418.394.196,77 per le unità indipendenti, 96,3% i lavori realizzati. (ANSA).