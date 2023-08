Superbonus 110%, proroga di tre mesi per le abitazioni unifamiliari

La scadenza per ultimare i lavori slitta al 31 dicembre

ROMA – Superbonus: prorogata la scadenza per l’ultimazione dei lavori relativi ad abitazioni unifamiliari. Il termine slitta dal 30 settembre al 31 dicembre 2023. Questo il nuovo termine da rispettare per mantenere l’agevolazione del 110%. La proroga è inserita nel decreto Omnibus, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto.

A beneficiare della misura saranno i contribuenti che alla data del 30 settembre 2022 hanno realizzato almeno il 30% dei lavori in programma. La notizia fa il paio con l’annuncio di Poste Italiane: cioè la ripartenza delle procedure di acquisto dei crediti fiscali a partire dal primo di ottobre. I crediti fiscali verranno acquistati esclusivamente in riferimento alle persone fisiche e per le prime cessioni, per un importo massimo di 50 mila euro.